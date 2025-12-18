Форма поиска по сайту

18 декабря, 12:52

Общество

МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям с 1 сентября

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Московский городской педагогический университет с 1 сентября 2026 года закроет все непедагогические направления. Студенты этих специальностей будут переведены в другие вузы, сообщили в официальной группе МГПУ во "ВКонтакте".

Учащимся направлений "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн" гарантируют завершение обучения по выбранному профилю в ведущих профильных вузах-партнерах, включая РГГУ, РАНХиГС и другие. Перевод будет организован целыми учебными группами.

Образовательные программы и условия обучения полностью сохранятся, включая стоимость. Если обучение в вузе-партнере окажется дороже, разницу компенсирует город, отмечается в сообщении.

"Для студентов непедагогических направлений организована возможность комфортного перехода без дополнительных экзаменов и испытаний", – сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев.

Обучение педагогических направлений продолжится в прежнем формате.

Цель такого решения – сконцентрировать все ресурсы МГПУ на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ. Университет будет развиваться как сильный специализированный педагогический вуз.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что проходные баллы для поступления в столичные учреждения в среднем на 10 пунктов выше, чем в регионах России.

По ее словам, московским школьникам приходится конкурировать не только друг с другом, но и с сильнейшими абитуриентами со всей страны, поэтому поступление в вузы Москвы требует более высокой подготовки.

