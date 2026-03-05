Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 19:26

Политика

ЦАХАЛ начали новую волну ударов по Тегерану

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Армия обороны Израиля под руководством разведки нанесла новую волну ударов по Тегерану, заявила армейская пресс-служба.

Отмечается, что это 13-я по счету волна ударов по иранской столице с начала военной операции. Данные о повреждениях и пораженных объектах не приводятся.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории и американским военным базам в регионе.

В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в республике объявили 40-дневный траур. По данным СМИ, занять место погибшего аятоллы может его сын Моджтаба Хаменеи.

По последним данным, число погибших в ходе ударов США и Израиля по Ирану возросло до 1 230 человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля и заявил, что последствия агрессии в отношении Ирана проходят через весь Ближний Восток. Москва выступает за немедленное прекращение военных действий, подчеркнул дипломат.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика