ЦАХАЛ начали новую волну ударов по Тегерану

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Армия обороны Израиля под руководством разведки нанесла новую волну ударов по Тегерану, заявила армейская пресс-служба.

Отмечается, что это 13-я по счету волна ударов по иранской столице с начала военной операции. Данные о повреждениях и пораженных объектах не приводятся.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории и американским военным базам в регионе.

В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в республике объявили 40-дневный траур. По данным СМИ, занять место погибшего аятоллы может его сын Моджтаба Хаменеи.

По последним данным, число погибших в ходе ударов США и Израиля по Ирану возросло до 1 230 человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля и заявил, что последствия агрессии в отношении Ирана проходят через весь Ближний Восток. Москва выступает за немедленное прекращение военных действий, подчеркнул дипломат.