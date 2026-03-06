Движение на участке дублера Варшавского шоссе ограничат с 7 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автотранспорта ограничат на участке дублера Варшавского шоссе с 7 до 15 марта, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением демонтажных работ и затронут участок дороги на дублере Варшавского шоссе в районе дома 95. В указанные даты с 10:00 до 19:00 для движения будет недоступна одна полоса.

Ранее Дептранс предупредил, что с 6 по 8 марта у Рижского рынка в столице будет временно запрещена парковка. Ограничение вводится с 00:01 6 марта до 20:00 8 марта на дублере Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома 88, строения 1, по проспекту Мира – между Водопроводным переулком и проспектом Мира.

При этом под запрет подпадают как личные автомобили, так и такси. Данная мера необходима для безопасности и удобства проезда в праздничные дни.