05 марта, 16:18

Политика
Депутат ГД Колесник: Россия окажет Ирану военную помощь

В Госдуме рассказали, окажет ли Россия военную помощь Ирану

Фото: 123RF.com/diy13

Россия окажет Ирану военную и другую помощь, потому что страны связаны договором и это касается российской безопасности в том числе. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, РФ может не отправлять своих военных в зону боевых действий, однако в качестве помощи способна направить необходимую технику и авиацию.

"Наша страна не может допустить уничтожения Ирана. Наши комплексы С-300 уже стоят там. Думаю, что-нибудь, может, посовременнее туда отправят. Это прерогатива высшего руководства страны", – сказал парламентарий.

Ближневосточный конфликт обострился после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

По последним данным, от американо-израильских ударов в Иране погибли 1 230 человек. В стране пострадали 174 района.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал одной из целей операции Израиля и Соединенных Штатов внесение раскола между странами Персидского залива, где в последние годы наблюдался позитивный процесс нормализации.

Он уточнил, что Москва и ее партнеры на мировой арене будут делать все для создания атмосферы, которая сделает операцию на Ближнем Востоке невозможной.

Новости мира: Иран массированно атаковал Израиль

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

