Ynet: сын министра финансов Израиля ранен в боях на границе с Ливаном

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Сын министра финансов Израиля Бецалеля Сомтрича ранен в ходе боевых действий на границе с Ливаном, сообщает RT со ссылкой на Ynet.

По данным СМИ, он получил легкое ранение. Не уточняется, в каком состоянии он находится сейчас.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также организация "Хезболла" начала обстрел с территории Ливана Израиля, на что израильская сторона начала отвечать. В результате этих ударов погиб начальник штаба разведки военного крыла "Хезболлы" Хусейн Маклед.

