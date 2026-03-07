Посол РФ заявил, что решение о допуске россиян к Паралимпиаде пытались торпедировать

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Решение о допуске россиян к Паралимпиаде в Италии пытались торпедировать. Об этом РИА Новости заявил посол России в Риме Алексей Парамонов.

По словам дипломата, было выпущено заявление правительства с требованием пересмотреть и заставить российских и белорусских спортсменов переодеться в нейтральные одежды, как в основной Олимпиаде.

В связи с этим РФ пришлось напомнить об обязанности Италии как страны, которой доверено проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игры, соблюдать приличия и принципы олимпийского движения, уточнил собеседник агентства.

В пятницу, 6 марта, в Вероне торжественно открылись XIV зимние Паралимпийские игры. Соревнования продлятся до 15 марта. На них с флагом и гимном выступят шесть российских атлетов.