В Крыму вынесли приговор матери за избиение детей и вовлечение сына в кражу

В Евпатории местная жительница в возрасте 36 лет получила наказание за систематическое насилие над детьми и подстрекательство к преступлению. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, мать четверых детей возрастом 12, 11, 8 и 3 лет в течение 2024–2025 годов регулярно избивала их и оставляла без присмотра. В августе 2025 года она приказала десятилетнему сыну украсть деньги у бывшего сожителя, и мальчик похитил около 800 тысяч рублей.

Кроме того, женщина нанесла побои соседу из-за личной неприязни. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

