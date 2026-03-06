График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 15:53

В Крыму вынесли приговор матери за избиение детей и вовлечение сына в кражу

Фото: depositphotos/andreyuu

В Евпатории местная жительница в возрасте 36 лет получила наказание за систематическое насилие над детьми и подстрекательство к преступлению. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, мать четверых детей возрастом 12, 11, 8 и 3 лет в течение 2024–2025 годов регулярно избивала их и оставляла без присмотра. В августе 2025 года она приказала десятилетнему сыну украсть деньги у бывшего сожителя, и мальчик похитил около 800 тысяч рублей.

Кроме того, женщина нанесла побои соседу из-за личной неприязни. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае будут судить мужчину, который истязал 10-летнего пасынка. По данным следствия, отчим с помощью замка прикрепил цепь к ноге мальчика, а второй конец пристегнул к ножке двухъярусной кровати, в результате чего ребенок просидел на цепи целую неделю. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

