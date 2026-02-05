В Пермском крае будут судить мужчину, который сажал пасынка на цепь

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Пермском крае будут судить мужчину, который сажал на цепь 10-летнего пасынка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ.

Речь идет об инцидентах, произошедших в июле 2025 года в Краснокамске. По данным ведомства, таким образом мужчина наказывал мальчика за провинности.

Он с помощью замка прикрепил цепь к ноге мальчика, а второй конец пристегнул к ножке двухъярусной кровати. В результате ребенок просидел на цепи целую неделю. В конце лета отчим еще раз наказал его.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

При этом в отношении матери мальчика, знавшей о происходящем, проводится процессуальная проверка по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее суд Свердловской области назначил женщине 3,5 года колонии общего режима за жестокое обращение с сыном. Злоумышленница была признана вменяемой. Выяснилось, что она систематически наносила ребенку побои. В ноябре 2023 года она посадила его на цепь, а в 2025-м регулярно избивала сына деревянной скалкой и кожаным ремнем.