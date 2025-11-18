На Урале суд вынес приговор женщине за избиение сына скалкой

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Первоуральский городской суд Свердловской области назначил женщине 3,5 года колонии общего режима за жестокое обращение с сыном, сообщила пресс-служба судов региона.

Установлено, что Татьяна Шанина систематически наносила ребенку побои. В ноябре 2023 года она посадила 11-летнего сына на цепь, а в феврале и марте 2025 года женщина регулярно избивала его деревянной скалкой и кожаным ремнем, отметили в суде.

По данным местной прокуратуры, Шанина заранее приобрела металлическую цепь и два навесных замка, чтобы пристегнуть сына за шею к чугунной батарее. После этого она покинула квартиру.

Также в суде подчеркнули, что удары ребенку наносили в области рук, ног, спины и плеч. Кроме этого, мальчика удерживали за уши, перемещая его.

Свою вину обвиняемая признала по двум уголовным статьям – незаконном лишении свободы ребенка и истязании. Злоумышленница была признана вменяемой.

Суд также частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании морального вреда в пользу ребенка. Компенсация потерпевшему составит 100 тысяч рублей.

