Полиция задержала мужчину, ударившего ребенка коленом в живот в Москве
Фото: телеграм-канал Mash
Правоохранительные органы задержали мужчину, ударившего мальчика на территории жилого комплекса в Щербинке, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
"Установлена личность мужчины – им оказался 41-летний житель поселка Рязановское Новой Москвы. Он доставлен в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
Установление всех обстоятельств, ход и результаты проверки контролирует прокуратура.
Инцидент попал на видео, распространенное в сети. На кадрах видно, как мужчина наносит подростку удар в область живота. Мальчик пытался освободиться и объяснял, что ссора возникла из-за оскорбления его матери.
Ранее сообщалось, что полиция столицы проводит проверку по факту избиения несовершеннолетнего. Правоохранители зарегистрировали материал проверки в установленном порядке, отмечали в МВД.
