Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 21:37

Происшествия

Полиция задержала мужчину, ударившего ребенка коленом в живот в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

Правоохранительные органы задержали мужчину, ударившего мальчика на территории жилого комплекса в Щербинке, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"Установлена личность мужчины – им оказался 41-летний житель поселка Рязановское Новой Москвы. Он доставлен в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Установление всех обстоятельств, ход и результаты проверки контролирует прокуратура.

Инцидент попал на видео, распространенное в сети. На кадрах видно, как мужчина наносит подростку удар в область живота. Мальчик пытался освободиться и объяснял, что ссора возникла из-за оскорбления его матери.

Ранее сообщалось, что полиция столицы проводит проверку по факту избиения несовершеннолетнего. Правоохранители зарегистрировали материал проверки в установленном порядке, отмечали в МВД.

"Московский патруль": суд арестовал подростков, избивших своего сверстника в Подмосковье

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика