Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Омске будут судить женщину, которая три месяца избивала 8-летнего сына. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, местной жительнице предъявлено обвинение по статье "Истязание".

В ведомстве уточнили, что обвиняемая является матерью 4 сыновей. По версии следователей, с августа по ноябрь 2024 года женщина применяла физическую силу, била ремнем, а также ставила в угол своего 8-летнего сына. Таким образом она наказывала сына за провинности, в числе которых ненадлежащий присмотр за младшим братом-инвалидом.

Вину россиянка признала, ей грозит до семи лет колонии. Всех четверых ее детей изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Кроме того, уточнили в прокуратуре, женщина уже привлекалась к ответственности за кражу.

Ранее работница детского сада в Новороссийске избила двухлетнюю девочку. Женщина накричала на девочку и избила ее по лицу. Причиной стал отказ есть кашу.