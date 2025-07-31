Полиция установила личность женщины, избившей ребенка в коляске в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В Подмосковье полиция установила личность женщины, нанесшей побои ребенку в коляске. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

О случившемся правоохранители узнали после того, как соответствующее видео появилось в Сети. При этом сообщений или заявлений, в том числе из медучреждений, по инциденту в полицию не поступало.

Сейчас полицейские продолжают выяснять местонахождение злоумышленницы, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. После завершения расследования будет принято решение в соответствии с законодательством.

Проверку видео также начала подмосковная прокуратура, добавили в телеграм-канале ведомства. Предварительно сотрудники установили, что инцидент произошел во дворе жилого комплекса в поселке Ильинское-Усово Красногорского городского округа.

В пресс-службе заверили, что в ходе проверки будут не только установлены все детали и причины ЧП, но и дана оценка соблюдению федерального законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по воспитанию ребенка. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что женщину на видео могут лишить родительских прав.

"По сетям расходится видео, где женщина грубо бросает в коляску маленького ребенка и ударяет его по лицу. <...> Судя по всему, это не единичный случай такого обращения с ребенком", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам омбудсмена, действия женщины могут быть квалифицированы по статье об истязании, предусматривающей лишение свободы на срок от трех до семи лет.

"После выяснения всех обстоятельств будут приняты соответствующие решения. Женщину надо наказать", – подчеркнула Мишонова.

Она также призвала всех, кто стал свидетелем подобных ситуаций, обращаться в полицию и сообщать место и время происшествия. По ее мнению, это поможет спасти жизнь и здоровье ребенка.

Вместе с тем СМИ предполагают, что на видео была запечатлена основательница Международного университета психологии и психотерапии (МУПиП), гештальт-терапевт Татьяна Саморукова-Затучная.

Ранее чеченские следователи начали доследственную проверку по статье "Истязание" в частной школе хафизов в Гудермесе. Внимание правоохранителей к учебному заведению привлекло появившееся в Сети видео, на котором, предположительно, учитель школы избил двух несовершеннолетних учеников пластмассовой палкой.