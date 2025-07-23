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23 июля, 14:12

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Омбудсмен Мишонова: избитому отчимом в Подмосковье мальчику и его сестрам ищут новую семью

Омбудсмен рассказала о судьбе трех детей, избитых отчимом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Сотрудники органов опеки и попечительства ищут новую семью для мальчика и его двух сестер, которых избивал отчим в подмосковном Видном. Об этом уполномоченный по правам детей в Подмосковье Ксения Мишонова рассказала в беседе с RT.

"Богдану и его сестрам <...> подбирают семью, в которой они будут в безопасности и счастливы", – сказала она.

При этом омбудсмен подчеркнула, что ни одно учреждение, даже самое лучшее, не заменит детям полноценную семью. Тем не менее она заверила, что все трое будут жить и воспитываться вместе, поскольку законом детей нельзя разделять.

О насилии в отношении детей стало известно 11 июля после публикации соответствующего видеоролика в Сети. Начавшие проверку правоохранители установили, что 7-го числа житель Видного несколько раз ударил битой по голове сына своей сожительницы, но ребенок успел укрыться.

При этом в дальнейшем его мать не обратилась за медпомощью и не сообщила об инциденте в полицию. В результате в отношении отчима были выдвинуты обвинения по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство". Кроме того, СК завел уголовное дело в отношении матери ребенка по подозрению в неисполнении родительских обязанностей.

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