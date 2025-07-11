Жителю Видного предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка

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Следственный комитет выдвинул обвинения в покушении на убийство ребенка в отношении жителя Видного, сообщает пресс-служба подмосковного СК.

Мужчина обвиняется по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство". Также правоохранители завели уголовное дело в отношении матери ребенка. Она подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, 7 июля мужчина несколько раз ударил битой по голове сына сожительницы. Ребенку удалось укрыться от злоумышленника. В дальнейшем его мать не обратилась за медпомощью и не сообщила об инциденте в полицию, уточнили в ведомстве.

"О данном факте стало известно из видеоролика, попавшего в Сеть, на котором снят процесс избиения. Сотрудники СК незамедлительно прибыли по месту жительства фигуранта, где он проживал вместе с сожительницей и ее тремя детьми", – подчеркнули правоохранители, добавив, что все несовершеннолетние не посещали в школу.

К настоящему моменту органы опеки изъяли детей у семьи. Они направлены в медицинское учреждение для проведения обследования и оценки состояния здоровья.

Тем временем следователи осмотрели место происшествия, изъяли биту и другие предметы, а также допросили сожителя женщины. Обвиняемый сознался в своих действиях и признал вину. С матерью пострадавшего ребенка проводят работу сотрудники СК.

Ведомство назначило судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую судебные экспертизы. Следователи намерены просить суд арестовать обвиняемого.

Ранее суд в Волгограде приговорил женщину, которая прижгла сына утюгом, к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Правоохранители установили, что подсудимая издевалась над ребенком. В частности, в августе прошлого года она избила мальчика и выгнала его из дома. Осенью того же года она ударила сына кастрюлей, а также держала у его спины нагретый утюг до тех пор, пока мальчику не стало больно.