Прижегшая сына утюгом женщина в Волгограде получила три года колонии

Фото: телеграм-канал "Дзержинский районный суд гор. Волгограда"

В Волгограде вынесли приговор женщине, которая прижгла сына утюгом, сообщает телеграм-канал Дзержинского районного суда.

Установлено, что подсудимая издевалась над ребенком. В августе 2024 года она избила мальчика и выгнала его из дома, заявив, что не хочет с ним жить. В октябре того же года она ударила сына кастрюлей, а также держала у его спины нагретый утюг до тех пор, пока мальчику не стало больно.

Женщина вину не признала и заявила, что ее сын случайно налетел на кастрюлю и упал на включенный утюг.

Суд приговорил ее к наказанию в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в силу не вступил.

Пострадавший ребенок был изъят из семьи в соцучреждение. Его старшую сестру передадут на попечение местным органам опеки.

Ранее в Липецкой области четырех детей отобрали у матери после угроз сварить их в кипятке. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщал, что с ребятами работали психологи, а с их матерью – следственные органы.

По мнению главы субъекта, особенно страшно то, что женщина снимала все издевательства над детьми на камеру. На видео она грубо разговаривала с несовершеннолетними и угрожала залить их кипятком, а одного из детей заставляла взять нож якобы для того, чтобы зарезать собаку.