В Липецкой области четырех детей отобрали у матери после угроз сварить их в кипятке

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В Лебедянском районе Липецкой области четверых детей, над которыми издевалась мать, поместили в реабилитационный центр. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

"С ними (детьми. – Прим. ред.) работают врачи и психологи. <…> С матерью – если это слово здесь вообще уместно – работают следственные органы", – написал губернатор.

Решается вопрос о лишении родительских прав, уточнил Артамонов. Он также поблагодарил неравнодушных людей, которые не прошли мимо и сообщили об издевательствах.

По его мнению, особенно страшно то, что женщина снимала все издевательства над детьми на камеру. На видео видно, что она грубо разговаривала с несовершеннолетними и угрожала залить их кипятком, а одного из детей заставляла взять нож якобы для того, чтобы зарезать собаку.

Помощница уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области рассказала, что ситуация также находится у них на контроле. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на аппарат.

Ранее мать избитого из-за вейпа в Ханты-Мансийском автономном округе мальчика Марина оправдала поступок своего сожителя. По ее словам, мужчина ни при чем в сложившейся ситуации. В произошедшем Марина обвинила автора видео, добавив, что в тот момент также был другой ее сын, который назвал мужчину заботливым и милым. При этом автором видео женщина считает другого подростка – друга Левченко.