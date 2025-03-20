Мать избитого из-за вейпа в ХМАО мальчика оправдала поступок его отчима

Фото: телеграм-канал Baza

Мать избитого из-за вейпа в Ханты-Мансийском автономном округе мальчика Марина оправдала поступок своего сожителя – Алексея Левченко. Об этом сообщает издание "Мегаполис ЮГРА" в своем телеграм-канале.

По словам женщины, ее сожитель ни при чем в сложившейся ситуации. В произошедшем Марина обвинила автора видео. Она также добавила, что в тот момент также был другой ее сын, который назвал мужчину заботливым и милым. При этом автором видео женщина считает другого подростка – друга Левченко.

"Я больше ни на кого не могу подумать, потому что, кроме него, некому это сделать", – сказала она.

Как пояснила Марина, за день до публикации видео у нее произошел конфликт с подростком. Женщина рассказала, что тот с другими подростками закидывали окна квартиры снежками, что не понравилось Марине. Позже подростки стали, по словам женщины, "дергать" ее детей. Она подчеркнула, что делала много раз замечание, но друг Левченко не реагировал. В связи с этим она собиралась пойти к его матери.

Также женщина в защиту своего сожителя сказала, что тот бил ее ребенка не сильно, а мальчик просто кричал от испуга.

"А так говорит (сын Марины. – Прим. ред.): "Мам, мне не было больно", – я вчера с ним разговаривала. И в милиции он (ребенок. – Прим. ред.) то же самое сказал. Да он после этого собрался и пошел на улицу гулять. Какой бы ребенок после таких ударов пошел гулять?" – добавила женщина.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором мужчина заставляет курить, а потом избивает приемного сына. Тогда сообщалось, что происходящее могла снять мать мальчика, однако позже эта информация не подтвердилась. Также стало известно, что мать мальчика была лишена родительских прав в отношении пяти детей, а избивший пасынка мужчина был судим за присвоение и растрату.

По данным полиции, мужчина обнаружил у 9-летнего пасынка в кармане куртки вейп, после чего пытался заставить ребенка его курить. После публикации видео мужчину задержали. Следователи организовали проверку для возбуждения уголовного дела по статье "Истязание".