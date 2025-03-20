РИА Новости: избивший ребенка в ХМАО из-за вейпа отчим был судим за растрату

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Житель поселка Новоаганск в Ханты-Мансийском автономном округе, избивший пасынка из-за вейпа, был судим за присвоение и растрату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, мать мальчика также была лишена родительских прав в отношении пяти детей.

"У матери восемь детей, в отношении пяти из них она лишена родительских прав. Трое с ней находятся. Сама она из города Радужного, там у нее сгорел дом, поэтому она переехала в Новоаганск", – пояснил источник.

При этом видео с избиением мальчика снимала не его мать, заявили в правоохранительных органах.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 25-летний мужчина обнаружил у 9-летнего пасынка в кармане куртки вейп, после чего пытался заставить ребенка его курить. Мужчину задержали. По его признанию, он разозлился и несколько раз ударил мальчика ремешком.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором мужчина заставляет курить, а потом избивает приемного сына. Тогда сообщалось, что происходящее могла снять мать мальчика. Кроме того, соседи отмечали, что мужчина уже не первый раз применяет подобные силовые методы воспитания в отношении ребенка.

По факту произошедшего следователи организовали проверку для возбуждения уголовного дела по статье "Истязание". В СК добавили, что действиям матери ребенка также дадут правовую оценку.