Возбуждено дело в отношении педагога из Приморья за связывание рук скотчем детям

Фото: Следственный комитет РФ

Возбуждено дело в отношении учительницы начальных классов, которая связывала детям руки скотчем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Об инциденте, который произошел в поселке Тавричанка, стало известно из СМИ и соцсетей. Как заявили в ведомстве, женщина постоянно кричала на маленьких детей, портила их имущество и в качестве наказания связывала им руки скотчем. При этом администрация школы не принимала никаких мер по этому поводу, несмотря на жалобы родителей.

В связи с этим на учителя завели дело, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от регионального ведомства доложить ему о ходе и результатах расследования.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в сообщении.

В начале декабря прошлого года в одной из школ Екатеринбурга произошел похожий случай. По данным региональной прокуратуры, учитель биологии ударила ученика восьмого класса по лицу после того, как он включал музыку на телефоне. При этом на замечания педагога школьник не реагировал.

Региональная прокуратура даст действиям сотрудников школы оценку в части соблюдения закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

