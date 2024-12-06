В Екатеринбурге учительница биологии ударила включавшего музыку школьника

Фото: depositphotos/blinow61

Учитель биологии ударила ученика восьмого класса по лицу после того, как он включал музыку на телефоне на уроке в одной из школ Екатеринбурга, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент, по информации прокуратуры, произошел накануне. При этом на замечания педагога школьник не реагировал, отметили в ведомстве.

Прокуратура приступила к проверке происшествия. Ведомство выяснит обстоятельства инцидента, а действиям сотрудников школы будет дана оценка в части соблюдения закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Накануне СК по Камчатскому краю возбудил дело в отношении логопеда, ударившего на занятиях ребенка с особенностями развития. Во время оказания индивидуальных платных услуг по договору подозреваемая дает пощечину 10-летнему ребенку, который из-за имеющихся расстройств речи не мог сообщить о происходящем.

