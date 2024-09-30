Детский омбудсмен Узбекистана проверит сообщения об избиении русскоязычных детей

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова инициирует проверку после сообщений российских СМИ о якобы регулярном избиении в одной из школ города Джизака русскоязычных учеников, которые не владеют узбекским языком.

Ранее местное интернет-издание опубликовало статью, рассказывающую, что в школе № 1 в Джизаке ученики седьмого класса регулярно избивают школьников, не знающих узбекского языка. Кроме того, там побили ребенка с инвалидностью, который приехал из России.

Комментируя данные СМИ, Рахмонова подчеркнула, что никаких жалоб она не получала.

"Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация", – цитируют ее РИА Новости.

На прошлой неделе в одной из школ Ташкента случился схожий инцидент с русскоязычным школьником. Шестиклассник попросил учителя Озоду Равшанову, работавшую на испытательном сроке, вести урок на русском, на что она взяла школьника за ухо, вытащила со стула и ударила по лицу.

После произошедшего российский МИД призвал Узбекистан дать правовую оценку жестокому обращению с ребенком.

Кроме того, на следующий день после случившегося педагог устроила конфликт с другим учителем и сотрудниками полиции. В итоге ее приговорили к неделе административного ареста и штрафу.

В воскресенье, 29 сентября, прошел суд. Равшанову признали виновной по административным статьям "Оскорбление" и "Умышленное причинение легкого телесного повреждения". При этом с учетом статьи 34 "Применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений" ей назначили более строгое административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 20 БРВ (базовых расчетных величин).