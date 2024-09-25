МИД РФ призвал Узбекистан дать оценку жестокому обращению с русскоязычным ребенком

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Российский МИД настоятельно призвал Узбекистан дать правовую оценку материалу в СМИ о жестоком обращении с русскоязычным ребенком в школе Ташкента. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве", – приводятся ее слова на сайте МИД.

Она отметила, что содержание ролика "не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку" и призвала Такшент, в случае обоснованности, принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком.

Инцидент произошел 23 сентября во время русского языка в школе № 188 Чиланзорского района города Ташкента. Шестиклассник попросил учителя вести урок на русском языке, на что преподаватель взяла школьника за ухо, вытащила со стула и нанесла удар по лицу. Оказалось, что преподавателя взяли на работу с испытательном сроком, а приказ о приеме на работу даже не был издан.

