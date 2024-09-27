Сенатор Климов напомнил Узбекистану о судьбе Украины после призыва к РФ заниматься собой

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заявления вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова, который на фоне инцидента с избившим школьника педагогом призвал РФ заняться своими делами, вызывают недоумение. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, передает "Лента.ру".

"Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности. То, что было сделано этим как бы учителем, это как минимум правонарушение, может быть и больше", – отметил сенатор.

Кроме того, Климов напомнил, что межнациональные отношения являются очень тонкой историей. Сентор объяснил, что есть много желающих, которые хотят перессорить Центральную Азию с Россией. Он напомнил, что уже была одна страна, которая долгое время вела себя подобным образом, однако теперь она находится в очень тяжелом положении.

"Такого рода инциденты – питательная почва для этого. Я не думаю, что эта учительница, которую учителем трудно назвать после этого, думала о каких-то геополитических историях. Скорее всего, сказывается какой-то бытовой фактор", – добавил он.

В связи с этим Климов призвал посмотреть на то, каким образом по официальным каналам будет урегулирован данный вопрос. Так, он намекнул, что глава МИД Сергей Лавров в Нью-Йорке должен был встретиться со своим узбекским коллегой и как раз обсудить межнациональные темы.

"То, что мы эту тему держали, держим и будем держать в части защиты прав наших соотечественников – это то, что закреплено нашей конституцией", – подытожил зампред комитета Совфеда по международным делам.

Инцидент с русскоязычным школьником случился 23 сентября в одной из школ Ташкента. Шестиклассник попросил учителя, работавшую на испытательном сроке, вести урок на русском, на что она взяла школьника за ухо, вытащила со стула и ударила по лицу.

После произошедшего российский МИД призвал Узбекистан дать правовую оценку жестокому обращению с ребенком.

Кроме того, на следующий день после случившегося педагог устроила конфликт с другим учителем и сотрудниками полиции. В итоге ее приговорили к неделе административного ареста и штрафу.

