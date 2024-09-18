Эксперт Милкус: в школах нужны учителя для работы с детьми, плохо говорящими по-русски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В школах России необходимы педагоги, которые бы работали с детьми, плохо говорящими по-русски. Об этом рассказал заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ Александр Милкус радиостанции "Комсомольская правда".

Специалист подчеркнул, что для работы с детьми, которые плохо говорят по-русски, нужны учителя, умеющие работать в рамках "русский язык как иностранный", то есть преподавать по другой методике.

Также Милкус отметил, что раньше существовала программа, согласно которой детей перед поступлением в школу тестировали и, в случае если они плохо говорили по-русски, то год обучались языку дома. По словам эксперта, в других странах мигрантов также не пускают в образовательные учреждения без владения государственным языком.

Ранее министерство просвещения РФ поддержало инициативу депутатов партии "Справедливая Россия – За правду" об ограничении в классах количества детей мигрантов, не владеющих русским языком. В ведомстве выразили согласие с тем, что большое число таких школьников негативно отражается на образовательном процессе.