Депутат Лантратова: Минпросвещения поддержало ограничение детей мигрантов в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство просвещения РФ поддержало инициативу депутатов от партии "Справедливая Россия – За правду" об ограничении в классах количества детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Депутат рассказала, что ранее она и лидер СРЗП Сергей Миронов обратились в министерство с просьбой ограничить количество таких учеников до 10% от общего числа учащихся в классе.

В ведомстве согласились, что большое количество таких школьников негативно влияет на образовательный процесс. В регионы уже направлены рекомендации принимать в класс не более трех детей иностранных граждан с плохим знанием русского языка, уточнила парламентарий.

"Введение указанных мер будет способствовать облегчению интеграции мигрантов в социум России. Позволит усвоить им основные этико-культурные особенности нашей страны, а также предотвратит возникновение агрессивных этнических группировок среди учащихся", – отметила Лантратова.

Между тем депутаты Госдумы готовят инициативу, по которой время нахождения в браке для получения российского гражданства увеличится. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что проект прошел первое чтение. Он отметил, что в текущем году были приняты жесткие меры, в соответствии с которыми нарушители выдворяются из страны и им запрещается въезд.

