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20 августа, 09:44

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Депутат ГД Сухарев: в РФ нужен обязательный сбор биометрии у всех въезжающих иностранцев

В ГД призвали ввести обязательный сбор биометрии у всех въезжающих иностранцев

Фото: 123RF/perfectpixelshunter

В России могут начать проводить обязательный сбор биометрии и биоматериала у всех въезжающих иностранцев. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующую инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева.

Парламентарий направил письмо с предложением председателю правительства Михаилу Мишустину. В нем он обратил внимание, что в мае был расширен список иностранцев, которые обязательно подлежат дактилоскопии.

В свою очередь, ФСБ РФ с 2016 года вправе запрашивать биометрию и обрабатывать геномную информацию в рамках пограничного контроля, если у въезжающих есть признаки того, что их можно склонить к терроризму.

Ранее Минцифры РФ внесло на согласование законопроект, подразумевающий обязательную регистрацию иностранных граждан в Единой биометрической системе при заключении договоров с мобильными операторами. Таким образом, в стране удастся уменьшить количество серых сим-карт, так как в личном кабинете на "Госуслугах" пользователь будет видеть информацию обо всех договорах и номерах, которые на него зарегистрированы, объяснил глава ведомства Максут Шадаев.

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