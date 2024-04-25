Глава Минцифры: в РФ обяжут мигрантов сдавать биометрию при покупке сим-карт

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Минцифры РФ внесло на согласование законопроект, подразумевающий обязательную регистрацию иностранных граждан в Единой биометрической системе при заключении договоров с мобильными операторами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

"И это будет история обязательная", – отметил министр.

По его словам, в случае принятия законопроекта в стране удастся уменьшить количество серых сим-карт, так как в личном кабинете на "Госуслугах" пользователь будет видеть информацию обо всех договорах и номерах, которые на него зарегистрированы.

"Потому что нам кажется, что основной фрод сейчас не в том, что сим-карты оформляются на несуществующих людей, а в том, что их оформляют на настоящих людей, которые про это не знают, потом эти сим-карты идут в "серый оборот", – пояснил глава Минцифры.

Ранее Шадаев сообщил о готовящемся законопроекте, который введет запрет на массовые спам-обзвоны. Глава ведомства отметил, что многие граждане напряженно относятся к звонкам с незнакомых номеров, поскольку большая часть из них инициируется роботами и осуществляется с целью рекламы услуг и товаров. Законопроектом министерство надеется запретить рекламные обзвоны.