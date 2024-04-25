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25 апреля, 11:55

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Глава Минцифры: готовится законопроект о запрете массовых спам-обзвонов

Массовые спам-обзвоны могут запретить в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры России готовит законопроект, которым будет введен запрет на массовые спам-обзвоны. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны", – цитирует его РИА Новости.

Шадаев отметил, что сейчас абоненты сотовой связи напряженно относятся к звонкам с незнакомых номеров, поскольку большая часть из них инициируется роботами и осуществляется с целью рекламы услуг и товаров. Законопроектом ведомство надеется запретить рекламные обзвоны.

Ранее в России ужесточили штрафы за спам-звонки и нарушения в рекламе займов. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Новые правила предусматривают штраф до миллиона рублей за спам-обзвоны.

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