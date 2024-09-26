Избившая шестиклассника педагог устроила скандал в другой школе Ташкента

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Учительница, которая 23 сентября в Ташкенте избила ученика на уроке русского языка в школе № 188, на следующий день в присутствии школьников избила другого педагога и устроила конфликт с представителями полиции, сообщает NOVA24-LIVE.

По его информации, в школе № 204, где произошла драка, учится дочь педагога. За скандал женщину приговорили к 7 суткам административного ареста и штрафу в размере 3,4 миллиона сумов (около 24 400 рублей).

После инцидента 23 сентября управление местной полиции заявило, что женщина преподавала в школе первый день на испытательном сроке, а приказ о приеме на работу даже не был издан.

В СМИ сообщали, что учительница на уроке разговаривала только на узбекском языке, на что один из учеников попросил ее вести урок на русском. Замечание не понравилось женщине, из-за чего она ударила ребенка.

Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона запросила официальные разъяснения у узбекской стороны по этому инциденту.