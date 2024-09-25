В Ташкенте учительница ударила по лицу ученика в свой первый рабочий день

Фото: телеграм-канал "Bolalar ombudsmani rasmiy telegram-kanali"

Учительница ударила по лицу ученика в школе № 188 Чиланзорского района города Ташкента в Узбекистане. Об этом пишет пресс-служба управления дошкольного и школьного образования города.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 сентября во вторую смену во время урока русского языка у шестиклассников. Ученик грубо ответил педагогу, на что она взяла школьника за ухо, вытащила со стула и нанесла удар по лицу.

После этого родители обратились в правоохранительные органы, расследование уже ведется. Оказалось, что учителя пригласили на работу с испытательном сроком, а приказ о приеме на работу даже не был издан – инцидент произошел в ее первый рабочий день в школе, заключили в управлении.

Между тем в социальных сетях распространилось видео произошедшего. В СМИ сообщали, что учительница на своем первом уроке разговаривала только на узбекском языке, на что один из учеников попросил ее вести урок на русском. Это замечание ей настолько не понравилось, что она решила наказать подростка, уверены журналисты.

Ранее эксперты призвали приглашать в школы педагогов, которые бы работали с детьми, плохо говорящими по-русски. Для этого нужны работники, умеющие работать в рамках концепции "русский язык как иностранный". Кроме того, по словам специалистов, стоит вернуть программу тестирования перед поступлением в школу. Если ребенок плохо говорит на русском языке, то он должен год учить язык дома.

