Вице-спикер парламента Узбекистана призвал МИД России "заниматься своими делами"

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Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России заниматься своими делами, а не заботиться о внутренних делах страны. Так он в своем телеграм-канале прокомментировал дело учительницы, избившей школьника за русский язык.

По словам Кадирова, российские власти якобы пытаются поднять шум на пустом месте.

Инцидент с русскоязычным школьником случился 23 сентября в одной из школ Ташкента. Шестиклассник попросил учителя, работавшую на испытательном сроке, вести урок на русском, на что она взяла школьника за ухо, вытащила со стула и ударила по лицу. После произошедшего российский МИД призвал официальный Узбекистан дать правовую оценку жестокому обращению с ребенком.

Кроме того, на следующий день после случившегося педагог устроила конфликт с другим учителем и сотрудниками полиции. В итоге ее приговорили к неделе административного ареста и штрафу.

