В Ташкенте оштрафовали преподавательницу, избившую русскоговорящего ученика

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В Ташкенте суд оштрафовал учительницу Озоду Равшанову, избившую шестиклассника за просьбу вести урок на русском языке, пишет РИА Новости.

Обвиняемую в сопровождении конвоя доставили в суд из спецприемника, где она отбывает семь суток ареста за избиение замдиректора школы, в которой учится ее дочь, а также грубое сопротивление наряду ППС и Национальной гвардии.

Равшанову признали виновной по административным статьям "Оскорбление" и "Умышленное причинение легкого телесного повреждения". При этом с учетом статьи 34 "Применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений" суд назначил ей более строгое административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 20 БРВ (базовых расчетных величин), что равно 6,8 миллиона сумов (примерно 49 254 рублей. – Прим. ред.).

Инцидент с русскоязычным школьником случился 23 сентября в одной из школ Ташкента. Шестиклассник попросил учителя, работавшую на испытательном сроке, вести урок на русском, на что она взяла школьника за ухо, вытащила со стула и ударила по лицу.

После произошедшего российский МИД призвал Узбекистан дать правовую оценку жестокому обращению с ребенком.

Кроме того, на следующий день после случившегося педагог устроила конфликт с другим учителем и сотрудниками полиции. В итоге ее приговорили к неделе административного ареста и штрафу.