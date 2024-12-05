Логопед ударила ребенка на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Новости Камчатки 41 Регион"

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении логопеда, ударившего на занятиях ребенка с особенностями развития, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным, во время оказания индивидуальных платных услуг по договору, заключенному в феврале, 54-летняя подозреваемая применяла насилие к 10-летнему ребенку, который из-за имеющихся расстройств речи не мог сообщить о происходящем.

В Сети появилась запись, сделанная камерой видеонаблюдения, размещенной в кабинете. На кадрах видно, как педагог дает пощечину ребенку, сидящему к камере спиной.

Ранее в Ташкенте учительница ударила по лицу ученика в свой первый рабочий день. Инцидент произошел 23 сентября во вторую смену во время урока русского языка у шестиклассников, когда один из учеников попросил учителя вести урок на русском. Та взяла школьника за ухо, вытащила со стула и нанесла удар по лицу.

На следующий день педагог в присутствии школьников избила другого учителя и устроила конфликт с представителями полиции. За скандал женщину приговорили к семи суткам административного ареста и штрафу в размере 3,4 миллиона сумов.