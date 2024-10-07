"Известия": законопроект о штрафах за оскорбление педагогов внесут в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Авторами инициативы стали зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, сообщает газета "Известия".

Законопроект подразумевает, что за публичное оскорбление преподавателя, который в этот момент исполнял свои обязанности, россияне могут получить штраф от 5 до 20 тысяч рублей. При этом должностным лицам придется выплатить от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлицам – от 200 до 500 тысяч рублей. Если же оскорбление будет опубликовано в Интернете, то размер штрафа для граждан увеличится и составит от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, и для юрлиц – от 500 до 700 тысяч рублей.

К настоящему моменту проект был направлен на отзыв в Верховный суд и правительство России. Документ уже поддержали в Минпросвещения, выразив готовность к рассмотрению инициативы при поступлении, указали представители пресс-службы фракции в беседе с журналистами.

"Сегодня жалоб от педагогов поступает очень много, и все они говорят о том, что закон в подавляющем большинстве случаев оказывается на стороне учеников и родителей, а учитель один на один остается со своими проблемами", – рассказал газете Миронов.

На данный момент законодательство России предусматривает наказание только за оскорбление представителя власти. Однако, по мнению парламентария, это несправедливо. Миронов выразил уверенность в том, что предложенная мера даст возможность для создания механизма защиты чести и достоинства педагогов, а также поспособствует повышению их статуса в обществе.

Ранее о необходимости защищать педагогов от неправомерных действий и хамства со стороны подростков и их родителей заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он также напомнил, что долгое время в России за проступки детей наказывали учителей и школы.