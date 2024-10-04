В РФ учреждены 5 именных стипендий для будущих педагогов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство России учредило пять именных стипендий, названных в честь педагогов-новаторов Антона Макаренко, Василия Сухомлинского, Константина Ушинского, а также всемирно известного психолога Льва Выготского и в честь выдающегося историка Николая Карамзина. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Стипендии будут назначать каждый год десяти студентам, наиболее ярко проявившим себя в области педагогического образования. Размер стипендий составит 15 тысяч рублей в месяц.

"Рассчитываю, что это позволит привлечь еще больше внимания молодых людей к такой благородной профессии", – передает телеграм-канал кабмина слова Мишустина.

Кабмин также продолжит поддерживать молодых педагогов в начале их карьеры, например, будет помогать с жильем или решать бытовые вопросы. Помимо этого, по поручению Владимира Путина в России продлена программа "Земский учитель" до 2030. Она предоставляет хороших специалистов в удаленные и сельские местности.

Мишустин напомнил, что сегодня профессия учителя входит в тройку самых популярных у абитуриентов. В 2024 году конкурс в педвузы на отдельные специальности был около 10 человек на место.

"Очень важно, чтобы педагогическое образование в нашей стране укреплялось в статусе престижной профессии", – заключил глава правительства.

Тем временем Путин призвал объединить образовательное пространство в России, чтобы оно отвечало современным требованиям. По словам лидера РФ, такое пространство нужно для того, чтобы молодые люди получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, объединяющим общество.

Помимо этого, президент поручил правительству продумать механизм взаимодействия педагогов со специалистами других сфер для улучшения образовательного процесса. Прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей "обогащает багаж знаний" учителя и помогает точнее расставить акценты в преподавании, считает Путин.