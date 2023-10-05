Посвященный великим педагогам маршрут появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный великим педагогам и наставникам, которые внесли бесценный вклад в развитие образования и оставили свой след в истории столицы. Новый маршрут приурочен ко Дню учителя. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Новый маршрут на портале "Узнай Москву" – это не только дань памяти и уважения великим педагогам, в разное время проживавшим в столице, но и признание высокой общественной значимости профессии учителя", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках экскурсии можно остановиться на пяти точках – Сухаревской площади, улице Макаренко, около главного здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, у Печатного двора, у здания Московских высших женских курсов.

Сухаревская площадь связана с деятельностью талантливого педагога Леонтия Магницкого (1669–1739), имя которого вошло в историю еще в XVIII столетии. По указу Петра I Магницкий был назначен преподавателем Школы математических и навигацких наук. Это образовательное учреждение находилось в Сухаревой башне, однако его здание демонтировали еще в советские годы. Магницкий занимался созданием учебного пособия для будущих офицеров армии и флота. Его труд назывался "Арифметика". По энциклопедии велось обучение на протяжении двух веков.

Улица Макаренко находится между Чистопрудным бульваром и улицей Чаплыгина. Она названа в честь советского педагога Антона Макаренко (1888–1939), который приехал в Москву в 1937 году и занимался здесь литературной и общественно-педагогической деятельностью. Макаренко создал собственную педагогическую методику по воспитанию и перевоспитанию подростков-правонарушителей, включая беспризорников. Он всегда говорил: "Воспитывает не воспитатель, а среда".

В главном здании Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сформировались мировоззрение и сфера деятельности одного из основателей российской педагогической науки Константина Ушинского. Он считал образование непосредственной подготовкой к "труду жизни". Ушинский провел исследования, которые определили педагогику как науку, и создал "Труд в его психическом и воспитательном значении", "О нравственном элементе в русском воспитании", "Родное слово". С 1945 года и по настоящее время Научная педагогическая библиотека в Большом Толмачевском переулке носит имя Ушинского.

Печатный двор связан с именем москвоведа и педагога Сигурда Шмидта, который возродил краеведческое движение во всей стране. Шмидт преподавал в Московском государственном историко-архивном институте с 1949 по 2013 год. Также педагог в течение полувека руководил кружком студентов источниковедения на Никольской улице, где в XVI веке находились Московский печатный двор и Синодальная типография. Помимо этого, Шмидт стал создателем отдельной ветви краеведения – москвоведения. В 2022 году исполнилось 100 лет со дня рождения великого педагога. В честь такого события на здании Историко-архивного института на Никольской улице установили мемориальную доску.

Здание Московских высших женских курсов связано с именем ученого-психолога Льва Выготского (1896–1934), которого называли "Моцарт в психологии". Выготский за свою деятельность ввел понятие "зона ближайшего развития", означающее пространство действий, которые ребенок не может сделать сам, но способен выполнить при помощи взрослого человека. Начиная с 1924 года ученый работал во многих научно-исследовательских учреждениях столицы, включая Второй московский государственный университет. Основой для этого университета послужили Московские высшие женские курсы. На базе университета позже был сформирован Московский педагогический государственный институт, где Выготский проработал последние 10 лет своей жизни. Главный корпус учебного заведения находится на Малой Пироговской улице.

Ранее сообщалось, что фотовыставка "О тех, благодаря кому..." в честь педагогов и наставников открылась в восьми парках в шести районах Москвы: Тверском, Таганском, Хорошёвском, Филевском, Обручевском, Митине, Измайлове и Кузьминках. В каждом парке находятся разные стенды с историями преподавателей. Фотовыставка доступна для посещения до конца октября.

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя