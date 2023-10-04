Тематический поезд в честь Дня учителя запустили на Арбатско-Покровской линии

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Поезд "Учитель – главная профессия на Земле" запустили на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщает Агентство "Москва".

"В этот замечательный день мы снова говорим спасибо учителю, великому человеку, без которого невозможно себе представить ни нашу страну, ни нас всех вместе взятых. Очень здорово, что сегодня, в преддверии нашего профессионального праздника Дня учителя, в Год педагога и наставника мы запускаем такой замечательный состав", – сказал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев в ходе церемонии запуска состава в электродепо "Измайлово".

По словам Бугаева, это не просто состав, а история наставников-педагогов – Константина Ушинского, Василия Сухомлинского, Антона Макаренко, Игоря Иванова. Он отметил, что жители столицы смогут ближе познакомиться с этими учителями, а также с их высказываниями и мыслями.

Бугаев добавил, что все вагоны посвящены разным тематикам – династиям, новым российским регионам, проделанной работе коллегами-учителями, а также тем, кто принимал участие в профессиональных учительских конкурсах.

До этого в столичном Дептрансе сообщили, что тематические карты "Тройка" в честь Года педагога и наставника появились в Москве. Отмечалось, что выпуск лимитированных "Троек" совпал со стартом Большой учительской недели. Транспортные карты можно купить в кассах станций Кольцевой линии Московского метрополитена.

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