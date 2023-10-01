Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройка" в честь Года педагога и наставника появились в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Мы благодарим преподавателей за их труд и вклад в российское образование", – сказано в сообщении.

Карты выпустили вместе с Минпросвещения России накануне Дня учителя, чтобы поздравить преподавателей с профессиональным праздником и еще раз поблагодарить за работу и вклад в будущее детей, подчеркнул заммэра Максим Ликсутов.

Отмечается, что выпуск лимитированных "Троек" совпадает со стартом Большой учительской недели. Посвященные педагогам торжества и акции пройдут со 2 по 8 октября по всей России. Кроме того, этот год в стране объявили Годом педагога и наставника.

Карты можно приобрести в кассах станций Кольцевой линии столичного метро.

Ранее новые тематические карты "Тройка" выпустили в Москве в честь запуска второго речного маршрута ЗИЛ – Печатники. Он позволит пассажирам экономить до 30–40 минут.

До этого тематические карты "Тройка" появились по случаю юбилея концертного зала в парке "Зарядье". Приобрести их можно было в билетных автоматах и на кассах станций Кольцевой линии метро.

Москвичам рассказали о дополнительных возможностях карты "Тройка"