Тематические "Тройки" выпустили в Москве в честь запуска второго речного маршрута

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые тематические карты "Тройка" выпустили в Москве в честь запуска второго речного маршрута ЗИЛ – Печатники, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве напомнили, что 29 сентября Сергей Собянин открыл второй регулярный маршрут круглогодичных электросудов, который связал районы юга и юго-востока столицы.

На маршруте работает шесть причалов-остановок: ЗИЛ, Автозаводский мост, Кленовый бульвар, Южный речной вокзал, Нагатинский Затон и Печатники. По мере готовности инфраструктуры будут открываться и другие.

Второй речной маршрут позволит пассажирам экономить до 30–40 минут. Транспорт на воде помогает улучшить обслуживание и предоставить альтернативные варианты поездок для 1,5 миллиона горожан из 18 столичных районов.

На втором речном маршруте будет такая же цена поездки, как и на первом. Стоимость билета составляет 150 рублей. Маршрут полностью интегрируют в единую систему Московского транспорта.