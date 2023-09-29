Собянин открыл второй маршрут речного транспорта на Москве-реке

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл второй регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке – от ЗИЛ до района Печатники. Мэр проплыл на электросудне от причала Печатники через Нагатинский затон до Южного речного вокзала.

Собянин указал, что первый маршрут речного электротранспорта пользуется спросом у жителей столицы. На нем уже проехали почти четверть миллиона пассажиров, отметил он.

"Я надеюсь, что этот маршрут будет не менее интересным и востребованным", – поделился градоначальник.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что длина второго регулярного маршрута ЗИЛ – Печатники составляет свыше 9 километров. На территории притяжения маршрута проживают 700 тысяч человек. Там возводят порядка 1,5 миллиона "квадратов" недвижимости, где поселятся еще 150 тысяч человек.

Второй речной маршрут позволит пассажирам экономить до 30–40 минут, уточнили в пресс-службе. Транспорт на воде помогает улучшить обслуживание и предоставить альтернативные варианты поездок для 1,5 миллиона горожан из 18 столичных районов.

Кроме того, специалисты установили на причалах современные зоны ожидания с диванами. Участки оснащены санузлом, который подойдет для мам с детьми и маломобильных граждан.

Чтобы пройти на посадку к кораблю, необходимо пересечь турникеты. Они адаптированы для слабовидящих и маломобильных пассажиров, подчеркнули в пресс-службе. Узнать расписание можно на специальных табло, которые работают на причалах.

Ранее заммэра Максим Ликсутов сообщил, что на втором речном маршруте будет такая же цена поездки, как и на первом. Стоимость билета составляет 150 рублей. По словам Ликсутова, маршрут полностью интегрируют в единую систему Московского транспорта.