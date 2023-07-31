Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тематический "Поезд возможностей" запустили на Арбатско-Покровской линии метро. Его посвятили национальным проектам страны в сферах здравоохранения, образования, цифровой экономики и экологии, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать городской транспорт, делаем поездки на нем комфортными, безопасными и интересными", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие месяцы в столице запустят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. По его словам, в настоящее время завершается основное строительство станций. Также начались отделочные и монтажные работы.

Ранее Собянин сообщил, что благоустройство территории у станций МЦД и метро выполнено в 2023 году на 60%.

Он отметил, что около станции Санино специалисты делают новые тротуары, удобные карманы для парковки автомобилей, создают разворотный круг для автобусов и машин около северной платформы. Также рядом с этой станцией планируется установить новое освещение и современные остановочные павильоны.

Собянин открыл после реконструкции московский городской вокзал Тимирязевская МЦД-1