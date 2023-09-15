Посвященный МЧС поезд запустили в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвященный МЧС РФ и волонтерам Национального центра помощи детям. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В вагонах разместили советы по сохранению здоровья и жизни. Отсканировав QR-коды, пассажиры смогут увидеть полезные видео.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, состав будет ходить по Серпуховско-Тимирязевской линии на протяжении полугода.

"Вместе с МЧС России и волонтерами Национального центра помощи детям мы запустили очень важный и нужный поезд. В пути пассажиры могут изучать советы спасателей о том, как предостеречь себя и близких от опасностей. Московский транспорт поддерживает социальные проекты по поручению Сергея Собянина", – отметил он.

Ранее сообщалось, что поезд к 270-летию Московского государственного университета запустят в столичном метрополитене в следующем учебном году. В рамках проекта "Созведие-270", приуроченного к юбилею вуза, планируется открыть первую университетскую орбитальную обсерваторию.

Тематический "Поезд возможностей" запустили на Арбатско-Покровской линии метро