Жетоны с изображениями девяти станций метро появились в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве в продажу поступили новые тематические жетоны с изображениями девяти станций метро. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Так, приобрести жетоны можно с иллюстрацией таких станций, как "Динамо", "Кропоткинская", "Красные Ворота", "Спортивная", "Курская", "Новослободская", "Орехово", "Смоленская" и "Лубянка". Кроме того, Дептранс подготовил жетон в честь 88-летия Московского метрополитена.

Приобрести памятные сувениры можно на сайте магазина, на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Ранее в Москве представили тематические "Тройки" с китом из Красной книги. Подобный дизайн для транспортных карт был выбран к Всемирному дню китов и дельфинов.

С начала 2023 года в Москве открыли 13 новых маршрутов наземного транспорта