Тематические карты "Тройка" выпустили к 100-летию Театра Моссовета

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Карты "Тройка" с новым тематическим дизайном появились по случаю 100-летию Театра Моссовета, сообщается в пресс-службе Дептранса Москвы.

"Государственный академический театр имени Моссовета – один из старейших в Москве. В этом году он отмечает 100-летие. Мы поздравляем театр с юбилеем и выпускаем в его честь тематические карты "Тройка", – сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что приобрести карту можно в кассах по продаже проездных билетов на Кольцевой линии. Тираж новой "Тройки" ограничен.

Ранее в московском метро выпустили билеты "Единый" с символикой проекта "Активный гражданин". Тираж составил 200 тысяч экземпляров, купить их можно в кассах и автоматах по продаже билетов на всех линиях столичного метро.

Как уточнили в Дептрансе, накопленные баллы можно обменять на тематическую карту "Тройка" на сайте "Миллион призов".

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