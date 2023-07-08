В продажу поступили тематические "Тройки" в честь Дня Московского транспорта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В продажу поступили тематические карты "Тройка" в честь Дня Московского транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Они посвящены Параду ретротранспорта, который пройдет 8 июля. Купить лимитированную карту можно в кассах по продаже проездных билетов на станциях Кольцевой линии метро и на станции "Чистые пруды".

Ранее сообщалось, что в параде ретротранспорта в Москве примет участие конный трамвай. Это экспонат столичного Музея Транспорта. Интерьер в нем полностью соответствует оригинальному.

С 08:00 до 18:00 несколько улиц в центре Москвы перекрыли из-за парада ретротранспорта. Это касается Большого Устьинского моста, Яузского, Покровского и Чистопрудного бульваров, а также Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов.



В Москве 8 июля перекроют движение вблизи улицы Косыгина