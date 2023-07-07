Конка примет участие в параде ретротранспорта в Москве 8 июля

Фото: Москва24/Антон Великжанин

В параде ретротранспорта в Москве в субботу, 8 июля, примет участие конный трамвай, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Конка присоединится к колонне у Покровских ворот и торжественно проедет по Чистопрудному бульвару. Вагон, который примет участие в параде, сделали в 1884 году", – говорится в сообщении.

Уточняется, что трамвай является экспонатом столичного Музея Транспорта, интерьер в нем полностью соответствует оригинальному. А уже в конце 2024 года его можно будет увидеть в постоянной экспозиции музея на Новорязанской улице, 27.

В департаменте добавили, что конка присоединится к колонне исторических трамваев и автомобилей у Покровских ворот примерно в 11:20.

Ранее сообщалось, что в эту субботу, 8 июля, с 08:00 до 18:00 несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за парада ретротранспорта. Это касается Большого Устьинского моста, Яузского, Покровского и Чистопрудного бульваров, а также Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов.



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