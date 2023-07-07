11:09Город
Движение частично ограничат в центре Москвы 8 июля из-за парада ретротранспорта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу, 8 июля, с 08:00 до 18:00 несколько улиц в центре Москвы будут закрыты для движения из-за парада ретротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Отмечается, что ограничения затронут участок между станциями метро "Новокузнецкая" и "Чистые пруды", а именно Большой Устьинский мост, Яузский, Покровский и Чистопрудный бульвары, а также Садовнический, Устьинский и Белгородский проезды.
Кроме того, с 7 июля и до конца мероприятия 8 июля недоступна парковка на Чистопрудном бульваре, от улицы Покровки до Мясницкой, а также в Белгородском проезде, от Покровки до Чистопрудного бульвара.
Ранее также сообщалось, что с 08:00 8 июля из-за парада ретротранспорта движение трамваев будет ограничено между станциями метро "Чистые пруды" и "Павелецкая". Трамваи № А, 3 и 39 проследуют по измененным маршрутам. Добраться до центра с 11:00 можно будет на автобусе № 913.
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