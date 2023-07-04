Движение на ряде улиц Москвы перекроют в ночь на 9 июля из-за ночного забега

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на нескольких улицах в районе Хамовников в Москве перекроют в ночь на 9 июля из-за проведения ночного забега. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С 21:30 до 23:00 перекроют участок Аллеи Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной. С 22:00 8 июля до 00:40 9 июля будет закрыта Лужнецкая набережная от Аллеи Славы до Фрунзенской набережной. Также с 22:00 8 июля до 00:15 9 июля ограничат движение на Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до Крымского моста", – говорится в уведомлении.

Кроме того, с полуночи 8 июля до окончания забега на улицах с перекрытым движением нельзя будет парковаться.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в Береговом проезде ограничат почти на 2,5 года. Ограничения продлятся с 3 июля 2023 года по 31 октября 2025 года. Уточняется, что проезд будет круглосуточно перекрыт в районе дома 3. Это связано со строительными работами.

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