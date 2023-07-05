Движение трамваев между станциями "Чистые пруды" и "Павелецкая" будет ограничено 8 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 8 июля, с 08:00 и до конца Парада ретротранспорта на Чистопрудном бульваре будет ограничено движение трамваев между станциями метро "Чистые пруды" и "Павелецкая". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте добавили, что трамваи будут следовать по измененным маршрутам:

№ А – от Новоконной площади через станцию "Пролетарская" до МЦК Дубровка;

№ 3 – от "Чертановской" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской";

№ 39 – от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до станции "Пролетарская".

Кроме того, автобус № 913 будет следовать от "Павелецкой" в центр по трамвайным путям с 11:00. Уточняется, что автобусы будут ходить от 3-го Павелецкого проезда через станции "Павелецкая" до остановки "Воронцово Поле".

В Дептрансе также рекомендовали пользоваться метрополитеном до станций "Новокузнецкая" и "Чистые пруды".

Ранее сообщалось, что движение для транспорта на ряде улиц в центре Москвы временно перекроют ночью 6 июля.

Ограничения связаны с репетицией парада ретротранспорта. Движение будет временно перекрыто с 01:30 до 05:30. Все ограничения будут длиться не более 10 минут.





Движение транспорта в центре Москвы ограничат ночью 6 июля