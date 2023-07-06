Несколько ж/д переездов закроют до 14 июля в Московской, Брянской и Тульской областях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Три железнодорожных переезда закроют для проезда автомобилей в Подмосковье, Брянской и Тульской областях из-за ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

Так, в Московской области 6–7 июля во временные отрезки с 23:45 до 05:00 будет закрыт переезд в районе деревни Криулино Павлопосадского района. В качестве альтернативы автомобилисты смогут воспользоваться переездом на трассе А-107 в районе Электростали.

В Брянской области в эти же дни, но уже с 23:00 до 04:00 будет ограничено движение на переезде в поселке Карачев. Для проезда останется доступна только одна полоса. При этом работы на переезде пройдут также в ночь с 10 на 11 июля.

Что касается Тульской области, то там для проезда с 13:00 10 июля до 13:00 14 июля будет закрыт переезд в районе деревни Малая Хрусловка Веневского района. Для объезда водители смогут воспользоваться маршрутом через город Венев по автодороге Р-132.

Ранее сообщалось, что с 03:00 8 июля до 03:30 10 июля расписание электричек изменится на обоих направлениях МЦД-1. Это связано с проведением дорожных работ, из-за чего будет закрыт путь "на Москву" на участке от Савеловской до Бескудникова.